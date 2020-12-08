الفنانة المغربية نسرين الراضي على قائمة ترشيحات جوائز “سيزار”

متابعة بتجـــــــــــرد: ضمن ترشيحات أكاديمية “سيزار” لحفل جوائزها السادس والأربعين المقرر عقده في آذار/مارس المقبل بمدينة باريس، وردَ اسم الفنانة المغربية نسرين الراضي، ضمن قائمتها المنافسة على جائزة أفضل موهبة نسائية صاعدة.

وكانت لائحة الترشيحات ضمّت 24 موهبة سينمائية صاعدة، ومن بين الأسماء، الراضي عن دورها في فيلم “آدم”.

وحملت اللائحة طابع المناصفة والمساواة الجندرية، بحيث تم ترشيح 12 ممثلاً و12 ممثلة صاعدة، وجاء ترشيح الراضي عن دور البطولة في “آدم”، أول فيلم روائي طويل للمخرجة مريم توزاني، والذي نال جوائز عدّة، ومثّل المغرب في ملتقيات، ومحافل فنية عالمية.

وتعد أكاديمية “سيزار”، “أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية” من أبرز أكاديميات السينما في أوروبا، وتخطط لعقد الحفل على أرض باريس، وإلا سيتحول حفلاً افتراضياً، في حال استمرار الإغلاق العام وحظر التجوّل بسبب فيروس كورونا.