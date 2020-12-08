“أشعر بأنني عشرينية!”.. صوفيا لورين “لا تصدق أنّها في العقد التاسع من عمرها”

متابعة بتجــــــــــرد: هي ممثلة حائزة جائزة الأوسكار، وفازت بست جوائز غولدن غلوب وحصلت على المركز الحادي والعشرين لأعظم نجمة سينما في هوليوود الكلاسيكية من معهد الفيلم الأميركي. الأيقونة والأسطورة صوفيا لورين أدلت ببعض الحكم التي جمعتها عبر السنين في حديث أجرته معها مجلة الرابطة الأميركية للمتقاعدين (AARP).

عادت النجمة (86 عاماً)، التي أخبرت المجلة أنها لا تزال تشعر وكأنها في سنّ الـ20، إلى الساحة الفنّيّة للترويج لفيلمها الجديد “The Life Ahead” الذي سيبثّ عبر تطبيق “نتفليكس” وكشفت عن ستة دروس عن الحياة. ونشر “الدايلي مايل” مقتطفات من المقابلة، وفيها:

أولاً، قالت لورين إنها تشجّع نفسها دائماً، مضيفة أنها تشعر بالأمان في هويتها.

ثانياً، نصحت الأسطورة بالبقاء على تواصل مستمرّ مع العائلة. لدى لورين ولدان كارلو بونتي الابن (51 عاماً) وإدواردو بونتي (47 عاماً) من زوجها الراحل كارلو بونتي، الذي توفي عن عمر يناهز 94 عاماً في عام 2007 بسبب مضاعفات رئوية. وشرحت الأخيرة إنها تتواصل مع أحفادها الأربعة من طريق المكالمات الهاتفية والصور بما أنها تعيش في جنيف في سويسرا.

الدرس الثالث الذي تعلمته هو الاستمتاع بكل لحظة، حتى بالأحداث الصغيرة مثل تناول الشوكولا.

وقالت النجمة أنّ الدرس الرابع هو تجنب التفكير السلبي: “إذا كنت بصحة جيدة وتستمتع بما تفعله لن تفكّر بأنّك قد تموت غداً”. وأضافت بأنها تتستمتع بمشاهدة الأفلام والعمل والذهاب إلى الكنيسة.

خامساً، شرحت لورين أنّه يجب التقدّم في السّن بشكل طبيعي: “فلما الإقدام على تغيير الملامح الخارجيّة إن كنت سعيداً من الداخل؟ لم أفكر في ذلك أبداً. أنا أحب نفسي. أنا معجبة بنفسي!”.

وأخيراً، نصحت النجمة بتقبّل الأمور كما هي: “لقد حزنت جداً عند وفاة زوجي، فمن المستحيل التغلب على هذا النوع من المشاعر”.

نشأت صوفيا في بيتٍ فقير، رغم تحدّر والدها من عائلة إيطالية نبيلة. رفض والدها الزواج من والدتها وتركها لتربية ابنتيها صوفيا وماريا بمفردها.

شاركت لورين في مسابقة جمال في سنّ الـ16 بفستان حاكته لها جدتها من ستائر صالون أسرتها وكان المخرج الإيطالي وزوجها المستقبلي كارلو أحد الحكام في المسابقة، وكان يكبرها بـ21 عاماً حينها.

تزوج كارلو صوفيا في عام 1957 رغم عدم انتهاء معاملات طلاق الأخير قانونياً من زوجته الأولى جوليانا التي انفصل عنها قبل زواجه من لورين بفترة طويلة.