درّة تقرّر مقاضاة برلمانية وتوثيق زواجها في تونس

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة التونسية درة أنها قررت مقاضاة النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، على خلفية تصريحاتها عن زواج درة من المهندس المصري هاني سعد.

وقالت درة في تصريحات إذاعية في تونس إنها لم تكن تعرف النائبة فاطمة المسدي، قبل أن تهاجمها بعد زواجها من هاني سعد، وشبهت زواجها بـ”الإرهاب والدعارة وجهاد النكاح”، خلال تصريحات إعلامية منذ نحو شهر.

وأشارت درة إلى أن القانون سوف يأخذ مجراه في هذه القضية، وليس من حق النائبة التونسية أو غيرها التعليق على حياتها الشخصية، مؤكدة أنها قررت رفع دعوى قضائية تتهم فيها البرلمانية التونسية بالسب والقذف.

وأكّدت درة أنها لم تنتهك القانون التونسي الذي يجرم تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن زوجها مطلق، ولديه 3 أطفال، وأن عقد زواجهما موثق بوزارتي العدل، والخارجية في مصر، كما أنها تقدّمت بطلب للسفارة التونسية في القاهرة لتوثيق عقد زواجها، وهذا دليل على صحة موقفها، “على حد قولها”.

وقالت: “كثيرون باركوا لي زواجي وفرحوا من أجلي، وفنانات مصريات حضرن حفل زفافي، والغريب أن بعض الزميلات في تونس هاجمنني بلا داع، وأنا تزوجت وهذه حياتي الشخصية، ولم أفعل شيئاً محرماً أو خارج عن القانون”.

وأكّدت أنها عاشت قصة حب مع هاني سعد استمرت أشهراً عدّة قبل زواجهما، وأن نجمة مصرية كانت وراء الكشف عن ذلك وتضخيم الأمر ومحاولة استغلاله للهجوم عليها.

وكانت درة قد شاركت مؤخراً ببطولة حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا”، من بطولة عمر الشناوي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

وفي سياق متصل، علم “النهار العربي” أن درة قررت تأجيل حسم عودتها إلى السينما التونسية مع المخرجة سلمى بكار إلى حين انتهاء تصوير فيلم “الكاهن” الذي تستعد لتصويره خلال أيام.

وفيلم “الكاهن” من بطولة؛ درة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، ومحمد ممدوح، وتأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.