أحمد الفيشاوي وزوجته يتبادلان القبلات في مهرجان القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي تصوير- أحمد الشيخ ظهر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته نادية الكامل على السجادة الحمراء في سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي. وتبادل الفيشاوي وزوجته القُبلات على الريد كاربت أمام عدسات الكاميرات التي حاصرتهما. يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر؛ يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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