بالصور| ريا أبي راشد مع "طيارة" ونجوم الفن في برنامج جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في تجربة جديدة ومختلفة، صورت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد برنامجا جديدا بالتعاون مع "طيارة" أثناء فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتم تصميم ديكور خاص على الريد كاربت، قامت ريا بمحاولة تعريف الإبداع ومعرفة معنى الإبداع في حياة كل فنان منهم وكيف يراه، مع لقطات مصورة لهم بطريقة مختلفة.

وفي نهاية اللقاء يقوم المصور أحمد هيمن بتصوير النجم في لقطة خاصة.

وسجلت ريا مع كل من النجوم يسرا وشيرين رضا وعمرو سلامة وجميلة عوض وصبا مبارك وهنا شيحة وإنجي المقدم وتارا عماد وتامر حبيب وهدى المفتي.

وجارى إطلاق الحلقات على قناة Tayarah Play على يوتيوب.

جدير بالذكر أن شركة طيارة متخصصة في إنتاج المحتوي الرقمي من أغاني وإعلانات وبرامج.

أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات.

وقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل أغنية "سقفة" و"سنة بنودعها"، وبرنامج "العب يا نجم" والعديد من الإنتاجات الأخرى.