محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تصوير - محمود عبدالناصر: ظهرت الفنانة التونسية درة رفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في سابع أيام المهرجان. وخطفت درة الأنظار رفقة زوجها في أول ظهور لهم في فعاليات مهرجان سينمائي بعد الاحتقال بزواجهم. واحتفلت درة بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد في مطلع نوفمبر الماضي بمدينة الجونة، واقتصر الحفل على الأصدقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ درة وزوجها على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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