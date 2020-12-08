تراند اليوم : سبب صادم وراء غياب رانيا يوسف عن مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر داخل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 عن أن الفنانة المصرية رانيا يوسف، لم تشارك في فعالياته بسبب عدم توجيه دعوة لها لأن إدارة المهرجان ترغب في أن تكون مختلفة وبشكل كليّ عن مهرجان الجونة كي لا يقال عنه بأنه مهرجان استعراض فساتين.



وأكد المصدر لـ"فوشيا" أن رانيا يوسف، ليست منشغلة بالتصوير كما ادعت ولكنها حاولت رفع الحرج عن نفسها، مدللًا حديثه بأن هناك فعاليات هامة تقام في الفترة بين حفلي الافتتاح والختام وبسبب عدم توجيه الدعوة لها لم تحضر.

وأشار المصدر إلى أن إدارة مهرجان القاهرة رأت ما نتج عن مهرجان الجونة وسمعته بأنه مهرجان فساتين كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا رغبت في أن تكون الأفلام والفعاليات هي الاهتمام الأول لإثبات نجاح الإدارة في الدورة الحالية لاسيما وأن هناك 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

