تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة: أنا راح أدخل القبر وحدي ما راح تتحاسب عني

ردت الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض؛ على الانتقادات والاتهامات التي تلقتها حول تعمدها خلع الحجاب للمشاركة في أعمال فنية وكسب الشهرة وجني متابعات أكثر.

وظهرت دارين في بث مباشر عبر "سناب شات"، وبررت خلعها الحجاب بقولها: "أنا ما قاعدة أبرر أنا قاعدة أسكت أي شخص يقول دارين فكت طرحتها عشان مسلسل أو فلوس أو عشان تثير جدل ماني ناقصة أفك الطرحة عشان إثارة جدل اللي يسوي كذا إنسان بايخ وميت وتافه وما عنده عقل".

وقالت إنها ليست تافهة لكي تستخدم الحجاب كوسيلة لإثارة الجدل لأن الحجاب ليس لعبة على حد تعبيرها؛ بل هو حرية شخصية، كما بينت أنها مسامحة أي شخص أساء لها بالسب أو النقد طوال الفترة الأخيرة.

وتابعت: "ما أدري هل من الطبيعي أن أي حد يسوى حاجة ما تخص حدا ويغلط في أهله وفي حياته وفي اللي خلفوه؟، كدا أنت ما راح تتحاسب مثلا أو أنت ما تخاف الله مثلا، أنا حرة أنا راح أدخل القبر وحدي ما راح تتحاسب عني".

وعن منتقدي شكلها بدون الحجاب وأنها بالحجاب أفضل، قالت: "يقولون شكلك أحلى بالطرحة ترى ما حدا أخد رأيك انتهى الموضوع وبالنهاية أحبكم مرة كثير حتى اللي سبّني الله يهديك ويسامحك بس".

وبينت أن ارتداءها للحجاب مبكراً في سن الرابعة عشرة ما هو إلا تقليد، قائلة: "ما كنت أعرف أنا محجبة ولا لأ ففي بعض الأحيان كنت أُظهر بعض شعري وأحياناً أخرى أغطي جميع شعري لأني كنت صغيرة لا أعلم".

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مظهر "دارين" بعد خلعها الحجاب، وقال أحدهم: "طيب كنتي فكيتي الطرحة بعد ما تعالجين شعرك المحترق من الصبغة"، وقال آخر: "من زين شعرك لو غطتيه أحسن، وعالجي شعرك".

وكانت دارين البايض، قد أعلنت أمس خلع الحجاب نهائيا وذلك بعد ارتدائها له منذ 10 سنوات، موضحة أن جميع أعمالها الفنية القادمة ستظهر فيها بشعرها مطالبة جمهورها بعدم مهاجمتها واحترام رغبتها.

