تراند اليوم : زاهي حواس: إلهام شاهين رفضت تجسيد حتشبسوت لأنها بدون أسنان

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السؤال الصعب»، المذاع على قناة سكاي نيوز عربية أنها كانت تطالبه كثيرا بكتابة سيناريو عن حياة الملكة حتشبسوت لرغبتها في تجسيد حياتها في عمل فني، غير إنها تراجعت عن الفكرة عقب اكتشاف موميتها، وعلمت أن الملكة كانت امرأة بدينة.
وأوضح حواس في حديثه أنه ليس إلهام شاهين فقط هي من رفضت تقديم حتشبسوت فكل الفنانات المصرية لم ترغبن في تقديم أي عمل عنها بسبب إنها كانت بدينة وبلا أسنان.
وفي حديثه عن الفنانة سوسن بدر، قال هي أكثر الفنانات المصرية التي تشبه الملكة نفرتيتي، لما تتميز به من ملامح فرعونية خالصة.
وأشار إلى أن سوسن بدر لها وجه فرعوني، ورقبتها وعينيها يشبهان بشدة رقبة وعيون الملكة نفرتيتي.
كما نوه أيضا أن سوسن بدر هي أهم ممثلة ممكن أن تؤدي دور أي امرأة فرعونية جميلة.