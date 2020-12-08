تراند اليوم : ما علاقة الإيدز.. هيفاء وهبي: مش هاخد لقاح كورونا

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وقالت هيفاء على حسابها بموقع انستجرام :" إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عاما ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز".
وأضافت أننا محتاجون لـ 100 سنة على الأقل كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".
يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد أثارت الجدل عقب مشاركتها لجمهورها ومتابعيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي تدخن السيجار.
وكانت قد نشرت أيضا مجموعة من الصورة الخاصة بها، فضلا عن نشرها سورة الفلق، محصنة نفسها من الحسد.
واكتفت "هيفاء"، بنشر: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *.. دون أن تعلق.