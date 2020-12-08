شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى بقميص مشجر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة ويقبل يد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان أحمد الفيشاوى بصحبة زوجته نادية كامل، على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى، فى الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، وارتدى الفيشاوى قميصا مشجرا، وكعادته قام بتقبيل يد زوجته على السجادة الحمراء.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأول على السجادة الحمراء، منهم ليلى علوى، وجومانا مراد وزوجها، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى فى الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية، كما حضر جميع صناع الفيلم.

ونفدت تذاكر فيلم "عنها" فى عرضه الأول العالمى فى المسابقة الدولية فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم المقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت تذاكر العرض الثانى للفيلم فى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح النافورة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التى تفقد زوجها الأربعينى الذى تعشقه فى القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسى والحراك الشعبى لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، وإخراج وسيناريو اسلام العزازى.