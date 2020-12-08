شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة السينمائى يؤكد احترامه للمرأة ورفضه العنف والتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهرجان القاهرة السينمائى، فى بيان صحفى، احترامه للمرأة وقال فى بيان: "يؤكد مهرجان القاهرة السينمائى احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش".

وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أى من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة فى المسابقة الدولية".

وأضاف البيان: "حتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه فى المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذى حجز التذكرة".