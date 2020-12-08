شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الثانى من الفيلم المصرى "عنها" فى مهرجان القاهرة sold out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت تذاكر العرض الثاني للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، والمقرر عرضه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء علي مسرح النافورة، والمشارك في المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42، والمقام بدار الأوبرا المصرية.

وكانت تذاكر الفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، نفدت في عرضه الأول العالمي والمقرر عرضه في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، والمشارك في المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وذلك في بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وكان قد كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية كانت من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.