شكرا لقرائتكم خبر عن فدوى عابد بطلة فيلم "عنها": أجسد شخصية امرأة مصرية أصيلة من الثلاثينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فدوى عابد بطلة فيلم عنها للمخرج إسلام العزازي لليوم السابع، إنها تجسد شخصية فاطمة، وهي سيدة مصرية أصيلة ومميزة في فترة الثلاثينات، مؤكدة أن الفيلم لا يناقش قضايا المرأة بالمعنى المتعارف عليه، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة في العمل.

وكان وصل منذ قليل، لحضور الفيلم جومانا مراد وزوجها، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، ونفدت تذاكر فيلم "عنها" في عرضه الأول العالمي في المسابقة الدولية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت فى العرض الثاني للفيلم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح النافورة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتاج دينا فاروق، وإخراج وسيناريو اسلام العزازي.