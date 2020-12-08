شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسلام العزازى: مشاركة فيلم "عنها" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج إسلام العزازي مخرج فيلم "عنها" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائى بالمسابقة الدولية، لـ"الخليج 365" إن مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية شرف كبير له وللفيلم، متمنيا أن ينال الفيلم جائزة من المهرجان الخميس المقبل.

وكان وصل منذ قليل، لحضور الفيلم جومانا مراد وزوجها، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، ونفدت تذاكر فيلم "عنها" في عرضه الأول العالمي في المسابقة الدولية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت العرض الثاني للفيلم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح النافورة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتج دينا فاروق، واخراح وسيناريو اسلام العزازي.