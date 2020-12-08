شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الفيلم المصرى "عنها" فى عرضه العالمى الأول بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت تذاكر الفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المقرر عرضه في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، والمشارك في المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، وذلك في عرضه العالمي الأول بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وكان قد كشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.