شكرا لقرائتكم خبر عن النهاية.. أحمد جمال يطرح خامس أغانى ألبومه الجديد "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وانتهى أحمد جمال من تصوير أغنيته "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.









ومن المواقف الطريفة من الكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية، وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.









وتقول كلمات أغنية "النهاية" :

احنا الاتنين انتهينا م اللى كان بينا وخلصنا

ليه بقى نغمض عينينا اللى باقيلنا وناقصنا

جبنا اخر كل حاجه ايه بقى لزوم السذاجه

اللى بينا مكانش حاجه غير حيطان سجن وحابسنا

النهايه جايه جايه ليه نأجل ليه نخاف

ده اللى بينا ياحبيبى عدى مرحله اختلاف

احنا يظهر اتفقنا مالبدايه على الخلاف

سيبك انت من المشاعر والكلام سد الخانات

اصل تطييب الخواطر عمره ما يداوى اللى فات

عشت جنبك عمر اضحى بكفيانى تضحيات

احنا مش كنا اتفقنا مالبدايه على الصراحة