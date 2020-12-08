بسنت النبرواي تشارك في الجزء الثالث من "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعيش الفنانة بسنت النبرواي حالة من النشاط الفني، إذ تشارك خلال الفترة المقبلة في بطولة عدد من الأعمال.

وتستعد "بسنت" لتصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" المقرر عرضه بعد الإنتهاء من عرض الجزء الثاني.

وأوضحت بسنت بأنها تقدم شخصية تدعى الدكتورة نجوي وتعمل كمديرة أعمال فنان مشهور ويقدم هذه الشخصية الفنان تامر فرج وتتحكم "نجوى" في جميع قراراته الفنية بشدة وحزم لافتة بأنها تملك إرادة صلبة وقوية .

وأشارت إلى أن معظم المشاهد تجمعها بالفنانة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وتامر فرج وعارفة عبدالرسول.

وكشفت بسنت أن التحضير للشخصية ليس سهلاً ويتطلب جهد كبير وهذا سيظهر بشكل كبير حينما يعرض العمل.

في سياق متصل تنتظر بسنت النبرواي عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد والذي انتهت من تصوير أحد قصصه مؤخراً ومن المقرر عرض القصص المختلفة على شاشة التليفزيون مطلع العام المقبل

وكشفت بسنت بأنها تظهر في إحدى قصص العمل والتي تحمل اسم "لا سحر ولا شعوذة " وتقدم شخصية تدعى "غدير" تعمل في أحد البنوك مع هنا الزاهد ومحمد الكيلاني.

وأوضحت أنها تتبع عدة طرق ملتوية في التعامل مع زملائها لتحسين وضعها الوظيفي والاجتماعي.

قصة "لا سحر ولا شعوذة" بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني، بسنت النبرواي ، حنان سليمان ، جيلان علاء ، ليلى عز العرب ، ياسمين رحمي.