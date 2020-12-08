محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان أمير شاهين، إن الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهمة وناجحة، ففي ظل ظروف قاسية، استطاعت إدارة المهرجان وجميع الجهات المعنية الخروج بها بصورة مشرفة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عاملين اللي عليهم وزيادة، مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الناس، بشكل كبير، الله يعينهم".
وأشار أنه حرص على مشاهدة فيلم "حظر تجول" بطولة شقيقته الفنانة إلهام شاهين، المشارك في المسابقة الدولية، وكذلك الفيلم المصري "عمار" المعروض في قسم عروض منتصف الليل.
وأضاف أمير "أحب أقول لإلهام بالتوفيق وربنا يوفق جميع صناع الفيلم، لأنه مهم جدا ويناقش قضية مهمة وبالنجاح دائما".
"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، وبتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير شاهين لـ"الخليج 365": "حظر تجول" فيلم مهم و"القاهرة السينمائي" أقيم بظروف قاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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