كيت ميدلتون تتألق بأناقة مثالية على متن القطار الملكي مع الأمير ويليام للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - اليوم بلا شك، الثنائي الملكي دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون ،وكلاهما بعمر ال "38 عاماً"،أنشط أفراد العائلة المالكة بالعمل العام في المملكة المتحدة،وأكثر من يسند إليهما أداء الواجبات الملكية في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا،وهما أثبتا قدرتهما على ذلك،وأنهما يستحقان أن يكونا ملك وملكة المملكة المتحدة المستقبليين.



كيت وويليام يتجولان في القطار الملكي للمرة الأولى ليشكرا بريطانيين واجهوا كورونا بشجاعة

الأمير ويليام وكيت ميدلتون انطلقا بالقطار الملكي يوم الأحد



وبحسب بيان صحفي رسمي صادر عن قصر كينغستون الملكي البريطاني،انطلق دوق كامبريديج وولي العهد الثاني للعرش البريطاني الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون البالغان من العمر "38 عاماً" يوم الأحد 6 ديسمبر- كانون الأول في جولة بالقطار الملكي المصغر "بولار إكسبريس" ،وهي وسيلة نقل آمنة للسفر في ظل "كوفيد 19" ،قبل عطلة عيد الميلاد للإشادة بالعمل الرائع للأفراد والمنظمات الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود في جهودهم لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتعد رحلة الثنائي الملكي ويليام وكيت في القطار الملكي هي الأولى لهما معاً منذ زواجهما بحفل أسطوري عام 2011،وستستغرق الرحلة 3 أيام فقط،بدأت صباح الأحد 6 ديسمبر،وستنتهي مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.



سيقطعان 1250 ميلا لمقابلة متطوعين وعاملين في دور رعاية

سيقطع ويليام وكيت 1250ميلا في ثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء

ويخطط دوقة ودوقة كامبريديج ويليام وكيت للسفر 1250 ميلًا في جولة واسعة إلى "إنجلترا" و"اسكتلندا" و"ويلز" ، للقيام بزيارات عمل ملكية، ومقابلة العاملين في الخطوط الأمامية والمتطوعين وموظفي دار الرعاية والمعلمين وأطفال المدارس والشباب للاستماع إلى تجاربهم وتضحياتهم والعمل الذي قاموا به خلال هذا العام المليء بالتحديات.



سيكرمان العمال

ظل القطار الملكي لعقود محصورا ًبالملكة فقط



وستسمح الجولة الملكية الأولى للأمير ويليام وزوجته كيت بالقطار الملكي بتكريم العمال الرئيسيين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تعبيراً لهم عن عمق الإمتنان العميق لعملهم الشاق.



سيسلطان الضوء على الفنون والتراث

تعد رحلة الثنائي الملكي ويليام وكيت في القطار الملكي هي الأولى لهما معاً منذ زواجهما



وستسلط زيارات ويليام وكيت الملكية الضوء أيضًا على قطاعي الفنون والتراث، بعد تنفيذ الحكومة البريطانية لصندوق التعافي الثقافي، الذي دعم بعض المنظمات والشركات الإبداعية المتضررة من جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19".

ويليام وكيت أول من يتشرفان بركوب القطار الملكي

ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية،ظل استخدام القطار الملكي محصوراً فقط بالملكة إليزابيث الثانية،لهذا فإن سماح الملكة إليزابيث الثانية لحفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يعتبر تشريفاً مهماً من قبلها،وعربون تقدير يشير إلى أهمية مكانة الأمير ويليام وزوجته كيت في العائلة المالكة البريطانية.



كيت ميدلتون تتألق بأناقة مثالية بأول إطلالة شتوية لها

كيت ميدلتون بأول إطلالة شتوية بالقطار الملكي



وتألقت كيت ميدلتون في رحلتها الملكية الأولى بالقطار الملكي مع زوجها الأمير ويليام بأناقة مثالية بأول إطلالة شتوية لها قبل حلول عيد الميلاد بمعطف شتوي طويل باللون الأخضر الداكن من مجموعة ألكسندر ماكوين ،وتميز بستايل رصين مناسب لهدف الرحلة الملكية النبيل.

وارتدت مع المعطف وشاحاً جميلاً باللونين الأحمر والأخضر أيضاً،مع "بوط" شتوي أنيق باللون الأسود.

يشار إلى أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون استخدما القطار الملكي المصغر "بولار إكسبريس" لأول مرة لأداء واجباتهما الملكية،وفقاً لتقليد ملكي بدأته الملكة فيكتوريا التي أصبحت أول ملكة تسافر بالقطار في يونيو- حزيران 1842 ،وقد استخدمت الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" القطار الملكي الذي صنع عام 1977 بمناسبة يوبيلها الفضي بانتظام ،ولا ننسى دعوة الملكة إليزابيث لدوقة ساسكس ميغان ماركل التي كانت متزوجة حديثاً للسفر معها إلى "تشيشاير" بالقطار الملكي عام 2018 .

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