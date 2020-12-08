تراند اليوم : في البانيو – شاهد بنت مؤسس شركة “آبل” رحرحت على الاخر

خاضت الابنة الصغرى لمؤسس شركة “آبل” الأمريكية، الملياردير، ستيف جوبز، أولى تجاربها في مجال عروض الأزياء.

وتعاقدت إيف جوبز (22 عاما) مع إحدى شركات التجميل لكي تكون الوجه الدعائي لها، وشاركت صورا لها من حملتها الترويجية لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، بحسب مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية.

وتظهر جوبز في إحدى الصور وهي تحدق في الكاميرا، وتمسك بكأس من النبيذ، وتضع مساحيق تجميل العلامة التجارية.

وتكهنت تقارير أن هذه قد تكون مهنة ثابتة لابنة ستيف جوبز الصغرى، التي مازالت في دراستها الجامعية، وستتخرج من جامعة ستانفورد في فصل الربيع المقبل.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن إيف جوبز تهوى رياضة ركوب الخيل، وحازت على العديد من البطولات، وصرحت أن تلك الرياضة علمتها التواضع والاستقلالية والمثابرة والتفاني.

وإيف جوبز واحدة من أبناء ستيف جوبز الأربعة، إذ أن ابنته الكبرى، ليزا برينان جوبز، تعمل ككاتبة ناجحة، بينما يعمل ابنه الوحيد، ريد جوبز، على تسريع أبحاث لعلاج مرض السرطان، وتدرس ابنته الأخرى، إيرين جوبز، الهندسة المعمارية في إحدى الكليات.

وتوفي ستيف جوبز في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بعد صراع مع مرض السرطان.