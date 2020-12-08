تراند اليوم : نجيب ساويرس يرعي أغنية أنا مش نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر تغريدة على “تويتر” على الأغنية التي تم طرحها على اليوتيوب وتحمل اسم “أنا مش نجيب ساويرس”، بأنه لا يشعر بردة فعل سلبية تجاه كلماتها، ووصف المطرب بأنه كان راقيًا وطلب إذنه قبل إنتاجها، وتبين أن ساويرس هو الراعي الرسمي للفيديو كليب.

حصدت الأغنية مشاهدات قياسية على اليوتيوب وتخطت المليون مشاهد بداية من اليوم الأول لطرحها، وهي من أداء وألحان وتوزيع المطرب محمد قماح.

وتم تصوير الأغنية في حديقة “زد” في منطقة السادس من التي يملكها ساويرس، وفي الأغنية تظهر صورة نجيب ساويرس على الدولارات وورق الكوتشينة، وحملت شكرًا خاصًا له على التتر.