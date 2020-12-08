شقيق “القيصر” يدون تاريخ “كاظم الساهر وعائلته”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الدكتور حسين جبار، شقيق المطرب العراقي كاظم الساهر، عن تحضيره لإصدار كتاب توثيقي يروي سيرة الساهر العائلية والمحطات التي واجهها والصعوبات التي تخطاها منذ انطلاقته الفنية منتصف ثمانينات القرن الماضي.

الكتاب الذي سيصدر في الشهور الأولى من العام المقبل 2021، سيضم 400 صفحة، ويحمل عنوان (كاظم الساهر وعائلته). ويقول الدكتور حسين عن الكتاب: «كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة. وقد عشت أنا نفسي أحداثاً تتعلق بكاظم وحياته وفنه. ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض. وسيصدر الكتاب بإذن الله بعد التنقيح في الشهور الأولى من السنة الجديدة».

والدكتور حسين خريج كلية الآداب قسم التاريخ من جامعة بغداد، حصل على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من معهد التاريخ للدراسات العليا.

وقد دأب الدكتور حسين، خلال الشهور الماضية، على نشر وتوثيق صور ومعلومات وأحداث عديدة تخص عائلة الساهر وفرقته الموسيقية، كما أبدى رأيه الخاص في الكثير من الأشخاص الذين يحيطون بالساهر منذ انطلاقته، كما نشر صوراً عديدة للعائلة وأبرز المحطات التي عايشها بنفسه. والساهر الذي لقبه الشاعر الراحل نزار قباني بـ«القيصر»، هو إحدى أبرز العلامات الفنية في تاريخ الغناء العربي، ومسيرته الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً، تشهد نبوغه الفني وتفوقه الموسيقي، وينظر إليه جماهيرياً وإعلامياً بأنه أحد المدافعين بشراسة عن الفن العربي، وأحد أبرز حراس الذائقة الفنية للجمهور.