بالفيديو – كريم فهمي يحرج مصورًا بسبب زوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنان المصري كريم فهمي لفت أنظار الكثير من المتابعين. وبدا أنه سجل له أثناء حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 منذ أيام قليلة.

وظهر وهو يقف على السجادة الحمراء برفقة زوجته أمام عدسات المصورين الذين التقطوا الصور لهما. وحين طلب منه أحدهم الوقوف بمفرده أعرب عن رفضه ذلك وقرر مغادرة المكان.

وأحدث هذا موجة من الجدل في أوساط متابعي تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 79 ألف مشاهدة. وانقسم هؤلاء بين من رأوا أنه على حق وأنه من غير اللائق الطلب منه الابتعاد عن زوجته فيما أشار آخرون إلى أن المصور لم يخطئ لأنه اراد أن يلتقط صورة للممثل بمفرده.

وجاء في التعليقات: “ازاي يسيب مراته؟ لازم معاها” و”كريم سيسجل التاريخ لك هذي الوقفة والمؤازرة التاريخية بأحرف من نور” و”الله برافو عليه” و”دياثة لازم مع زوجته” و”حلوة زوجته عنده حق صراحة”.

ويشار إلى أن فهمي لفت الأنظار بصورة نشرها على حسابه الخاص على التطبيق وظهر فيها برفقة شقيقه أحمد وارفقها بالتعليق: “لأن لدي أخاً لدي صديق دائم”.