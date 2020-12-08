تفاصيل حفل رأس السنة لـ أصالة في الأهرامات

تستعد الفنانة أصالة، لحفلها الغنائي القادم في الأهرامات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

يقام الحفل يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر، في منطقة الأهرامات، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:الأولى بقيمة 1000جنيه، والثانية 200 جنيه، والثالثة 3000 جنيه، والرابعة 4000 جنيه، ويعتبر هو الحفل الغنائي الأول لها

في مصر بعد توقفها بسبب كورونا

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طرحت أصالة حديثاً، أغنيتها"الفرق كبير"، والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة، خلال يومين فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبد

الله، توزيع:خالد عز.

إضافة إلى طرح ألبومها الخليجي الجديد"لاتستسلم، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

إضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.