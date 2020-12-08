هجوم العمالقة الموسم الرابع.. يستقطب الجمهور

هجوم العمالقة الموسم الرابع

يهتم الكثير من الجمهور بمتابعة مسلسل هجوم العمالقة الموسم الرابع 2020، بعد أن حققت الحلقة الأولي انتشارًا كبيرًا بعد عرض الحلقة الافتتاحية من الموسم الرابع والأخير من المسلسل.

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عرض مسلسل هجوم العمالقة

يعرض مسلسل هجوم العمالقة باللغة اليابانية عبر موقع هجوم العمالقة "Attack on Titan" وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل

أحداث مسلسل هجوم العمالقة

الاجتماعي وكذلك عبر قناة، قناة NHK في اليابان التابعة للتلفزيون الوطني، ومن المقرر أن تطرح كل حلقات هجوم العمالقة الموسم الأخير مترجمة كاملة عبر منصة ""، الخاصة بهذا العمل الياباني.

تدور قصة مسلسل هجوم العمالقة حول ذكريات شخص لديه قوة عملاقة تندمج مع ذكريات الأشخاص السابقين له في نفس القوة، وبات البطل "إيرين" يملك ذكريات والديه وإيرين الكبير، بعد أن حصل على كل تلك القوة من السابقين حتى صار العملاق الأكبر في هجوم العمالقة وتتوالى الذكريات.

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وكانت شخصية "ميكاسا" المحبوبة لدى الجماهير ظهرت في الإعلان الترويجي للمسلسل بشكل جديد؛ حيث أصبحت أطول وبشعر مقصوص، كما ظهر المسلسل مختلفا على مستوى الصورة بشكل كبير وهو ما زاد من معدلات البحث والانتظار لدى الجمهور.

شاهد.. مسلسل هجوم العمالقة الموسم الرابع