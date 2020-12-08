تراند اليوم : سيشن مميز لمصطفي شعبان وسط خيوله – إتفرج

استعرضت كاميرا برنامج MBCTrending أجواء جلسة التصوير الجديدة للفنان مصطفى شعبان، في مزرعة الخيول الخاصة به.

وأوضحت المصورة الفوتوجرافية بيلو حسين أن التصوير استمر على مدار يوم كامل من التاسعة صباحا، مما أتاح لها تجربة عدة أفكار مختلفة دون الالتزام الصارم بالخطة الموضوعة مسبقا، فالأهم أن مصطفى شعبان يرغب في عمل شيء جديد ومختلف لم يقدم مثله في السابق.

وعن إطلالة مصطفى شعبان في الصور، قالت الإستايليست دينا نصير إن مصطفى شعبان يظهر في شكل مختلف تماما عن الأشكال المألوفة له، وهناك أكثر من فكرة تم طرحها، وتتميز الإطلالة بالبعد عن اللون الأسود والألوان الداكنة، والاعتماد على الألوان الفاتحة العصرية جدا.

وأضافت دينا نصير أن اهتمام مصطفى شعبان بالجانب الصحي، وكونه رياضيا يركب الخيل، ساعد على إظهار كل حُلّة عليه بشكل جميل، وعمّا إذا كانت الخيول ستظهر في هذه المجموعة من الصور، قالت إن ذلك لم يكن ضمن التفكير الأولي، لكنه محل الدراسة.

وأشار البرنامج إلى أن دينا نصير ستكون إستايليست مصطفى شعبان في مسلسله الجديد لشهر رمضان المقبل “عش الدبابير”، في موسم 2021.

https://m.facebook.com/MBCTrending/videos/676047733078486/

