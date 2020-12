شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تاكسى مصرى أبيض × أسود يظهر فى فيلم Wonder Woman 1984.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق شخصية المرأة الخارقة Wonder Woman طرح الفيلم الجديد Wonder Woman 1984، حيث كشفت شركة Warner Bros Pictures، عن دقيقة تشويقية جديد لـ فيلم Wonder Woman 1984، وتدور أحداث الفيلم فى فترة الثمانينيات، والفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.



لقطة أخرى للتاكسي

مقطع من الفيلم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لمطاردة بالسيارات، لكن ما لفت نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هو أن هناك تاكسى مصري أبيض وأسود الذى كان شهيرا في فترة الثمانينيات والتسعينات، يظهر في هذا الجزء من الفيلم، ومكتوب عليه "أجرة القاهرة"، مع لوحة السيارة البرتقالية التي تميل للون الأحمر، وجميعها تفاصيل تتناسب مع فترة الثمانينيات.



التاكسى المصري

رواد مواقع التواصل الاجتماعى تساءلوا، عن وقوع الأحداث أو جانب منها فى مصر، إلا أن مواقع التصوير كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.



اجرة القاهرة

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

وبحسب صحيفة فاريتي، فإن مخرجة فيلم Wonder Woman 1984، أكدت هى وفريق عملها أثناء تواجدها في مؤتمر CCXP، في البرازيل أن الجزء الثالث من القصة الشهيرة جاهز وتم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وفي انتظار الضوء الأخضر لتصويره.

