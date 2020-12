شكرا لقرائتكم خبر عن ريزى ويزرسبون تحتفل بالكريسماس مع ابنتها.. اعرف القصة بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ريزى ويزرسبون بدأت مبكرا الاحتفال بأعياد الكريسماس وذلك فى أجواء عائلية مميزة، حيث ظهرت النجمة ذات الـ44 عاما بصحبة ابنتها التى يؤكد الكثيرون أنها نسخة منها فملامحهن متطابقة بنسبة كبيرة حتى أن البعض يؤكد انهما توأم، وأبنه ويزرسبون هى طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عاما، حيث ظهر بالخلفية الديكورات التى جمعت اللونين الأحمر والأخضر، وهى الصور التى لاقت إعجاب محبى وعشاقى النجمة الشهيرة من مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 24.7 مليون شخص.

كانت ريزى ويزرسبون وابنتها مرتديتين نفس "البلوفر" حيث اختارت نجمة هوليوود الشهيرة أن ترتدى اللون الأحمر من التصميم وهو من أبداع دار أزياء " Draper James " ووصل سعره الى 112 جنية إسترلينى، أما ابنتها فاختارت نفس التصميم باللون الأبيض.

يذكر أن ريزي ويزرسبون قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة في عالم هوليوود ، و من أبرزهم " Just Like Heaven " و " Four Christmases " و " How Do You Know " و " This Means War " و " Hot Pursuit ، و غيرها.