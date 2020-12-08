شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تظهر وجه ابنها "ديف" لأول مرة منذ ولادته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.



ابن ميريام فارس

وكان أخر ظهور لميريام فارس منذ عدة أيام، عند احتفالها بمرور شهر على ولادة طفلها الثاني، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام تضمن أكثر من صورة لها بصحبته، بالإضافة إلى طفلها الأول، حيث علقت بكتابة أنها ممتنة للغاية وسعيدة لكونها باتت أم للمرة الثانية حيث باتت تملك طفلين تسعد بهما.

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فى بداية شهر نوفمبر عن أول فيديو يجمعها برفقة طفلها الثانى المولود حديثا "داف"، وظهرت ميريام وهى تحمل ابنها وتعانقه، إلا أنها لم تظهر وجه الطفل، وعلقت على الفيديو قائلة: "أعيش أفضل أيام حياتى".

وذلك بعدما فاجأت ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، ليكون ثانى أطفالها بعد "جايدن".

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: "Dave Metri .. 20 – 10 –2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".