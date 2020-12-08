شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف عن شكل شخصيتها فى مسلسل "وادى الجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة بشرى صورة لها من أفيشات مسلسل "وادى الجن"، على حسابها بموقع فيس بوك، حيث تظهر بشخصية "ذات المحاسن"، وهو المسلسل الذى تولى إخراجه المخرج حسام الجوهرى ويعتبر ثانى تعاون له مع بشرى.

وفى سياق مختلف تشارك بشرى فى بطولة مسلسل الاختيار 2 واعتبرت بشرى مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول الجزء الثاني من المسلسل قصة بطل جديد على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة، وتناول سيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسى قائد الفرقة 103 صاعقة