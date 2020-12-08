شكرا لقرائتكم خبر عن درة تكشف للمرة الأولى سبب بكائها بحفل زفافها.. وتؤكد: "معملتش حاجة حرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة التونسية درة سبب بكائها فى حفل زفافها على المهندس هانى سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية، حيث إنها تذكرت فى هذه اللحظة والدها المتوفى ووالدتها التى لم تتمكن من حضور زفافها بسبب حالتها الصحية، فاختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن، مؤكدة مرة أخرى عدم مخالفتها للقانون التونسى وأن زوجها مطلق وبذلك لا تعتبر هى زوجة ثانية، والدليل أن زواجها تم توثيقه فى الخارجية المصرية والتى خاطبت به الخارجية التونسية والتى كانت لا تسمح بتسجيله بحالة أنها كانت زوجة ثانية.

وقالت درة، خلال مداخلتها مع إذاعة "موازييك" التونسية، "أنا لم أخالف القانون.. وماعملتش حاجة حرام"، كما أشارت إلى أنها "فوجئت كثيرا بالهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتة إلى أن هناك أطرافاً هدفها بث الشائعات، وبخصوص تصريحات النائبة السابقة بالبرلمان التونسى فاطمة المسدى، أجابت درة بأنها لم تكن تعرفها من قبل وستقاضيها، وأن القضاء سيأخذ مجراه.

وكانت الفنانة درة قد خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف جديد فى أحدث فوتوسيشن، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصويرية لإحدى المجلات العربية استعرضت فيها فستان زفاف يمتاز بالتطريز الفلسطينى من المصممة الفلسطينية نيفين القاضى.

كما سبق ووجهت النجمة درة الشكر لزوجها المهندس هانى سعد على تحمله انشغالها بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وقالت درة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج The Insider بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة"، كما وجه أبطال الحكاية التهنئة لدرة لزفافها.

وأضافت "أنا مبفكرش فى الحكاية على إنها تسلسل، لأنها قصص مش تسلسل، وهي فعلا اتعرضت ورا بعض، لكن أنا بشوف إن كل قصة هي مسلسل لوحده، شخصية سلمى اللي بجسدها هي بتفكر في حاجة بطريقة بس ممكن الظروف تخلي الحياة تبقى حاجة تانية غير اللي أنتي مرتباه خالص واستمتعت بالعمل جدا"، كما كشفت درة عن أعمالها القادمة وتصوير مسلسلها الجديد "انتقام سرى".