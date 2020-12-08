صور| رانيا يوسف تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، أثارت فيها الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي ممسكة بـ"رمان". ومن جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي.

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