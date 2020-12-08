صلاح عبدالله يطلب الدعاء للفنانة صابرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طلب الفنان صلاح عبدالله الدعاء للفنانة صابرين وأسرتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. نشر "عبدالله" صورة للفنانة صابرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سلامتك يا صابرين. خفيفة بإذن الله، وشوية وهقول حصل خير إن شاء الله، دعواتكم للغالية قوي وأسرتها". وأعلنت صابرين إصابتها بكورونا، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم". كانت صابرين قد أعلنت السبت الماضي إصابة شقيقها وزوجته بفيروس كورونا.

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