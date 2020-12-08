فيديو| "سيب عيالي في حالهم".. زينة تحرج مراسلا للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة زينة عن سبب غيابها في المهرجانات المختلفة ومن بينها مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت في لقاء على هامش تكريمها بجائزة أفضل ممثلة سينما في مهرجان الأفضل لعام 2020: "أنا مش فستان على السجادة الحمراء، بحضر لما بكون هستلم جايزة أو أسلم حد من زمايلي جايزة أو عضوة في لجنة التحكيم يكون حضوري مؤثر أنا ليا قيمة متعودتش أحضر وخلاص".

وأضافت زينة :"عمري ماروحت مهرجان غير إذا كنت هستلم جائزة، أو هسلم حد من زمايلي جائزة".

وعن سؤال المراسل لها حول دخول توأمها مجال التمثيل احجرته قائلة "الحمد لله عيالي كويسين، أنت ضامن إنك تكون عايش ساعتها، ولادي رجاله يعملوا اللي هما عايزينه".

اختتمت زينة حديثها :"سيب عيالي في حالهم أنت عايزهم يتحسدوا".

من ناحية أخرى شاركت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل "جمع سالم" من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎".