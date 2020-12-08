تراند اليوم : زينة تنفعل على المصورين في مهرجان القاهرة: «انت بتعمل أيه؟»



انفعلت الفنانة المصرية زينة، على المصورين والصحفيين خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب تصويرهم لها.

وأظهر الفيديو المتداول الفنانة المصرية وهي تنفعل على أشخاصٍ من حولها كانوا يقومون بالتقاط الصور لها؛ إذ سُمعت وهي تقول لأحدهم: “لو سمحت ممكن تنزّل موبايلك، هو حضرتك أنا تمثال عشان تصورني”، مضيفةً: “ما أنا كنت قاعدة مستريحة بالبيت، أنا إيه اللي نزلني”. متابعةً لأحدٍ آخر: “أنت بتعمل ايه”.

ولاقت الفنانة العديد من التعليقات الناقدة لتصرفها، والتي أشار أصحابها فيها إلى أن الفنانة المصرية ذاهبة لمهرجانٍ مهم، وتعلم أنها ستسير على السجادة الحمراء، ومن حولها المصورون الذين سيلتقطون لها الصور، ولذلك فإنَّ انفعالها عليهم لم يكن بالأمر المبرر.