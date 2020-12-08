تفاصيل حفل محمد حماقي والعسيلي في دبي

يستعد الفنان محمد حماقي، لحفله الغنائي القادم في دبي، وذلك بمشاركة الفنان محمود العسيلي، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة هناك.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وبدأت أسعار التذاكر من 400 درهم إماراتي أي مايعادل تقريباً 1600 جنيه مصري حتى 6500 درهم مايعادل 26 ألف

جنيه مصري.

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ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كرورنا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية، خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور الجماهيري بها تطبيقاً للإجراءات الوقائية

ضد كورونا ، ونّقلت مباشرة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

طرح حماقي مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.

وكانت آخر الأعمال الغنائية لـ العسيلي، كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، والذي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:تامر عبد المنعم.