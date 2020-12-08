16 ديسمبر.. حفل موسيقي لـ نسمة عبد العزيز في الإسكندرية

تستعد العازفة نسمة عبد العزيز ، لحفلها الموسيقي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الاحد القادم الموافق 16 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك على مسرح سيد درويش الشهير بمدينة الإسكندرية، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين:الأولى

بقيمة 160 جنيه، والثانية بقيمة 110 جنيهاً، وتبقى عدد محدود من التذاكر للبيع بعد أيام قليلة من طرحها.

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أحييت نسمة عدد من الحفلات الموسيقية، خاصة على مسارح الأوبرا المصرية، خلال الفترة الماضية،وشهدت الحفلات حضور

كامل العدد من محبيها ومتابعيها، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم.

وأعادت مختلف مسارح مصر الغنائية، جزءًا كبيرًا من الانشطة الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.