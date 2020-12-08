الأحد.. حفل غنائي لألحان بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية، حفل غنائي للملحن الكبير بليغ حمدي، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الاحد القادم الموافق 13 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح الجمهورية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 110 جنيه.

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أقام مسرح الجمهورية عدة حفلات غنائية لمطربي الزمن الجميل، والتي شهدت حضور جماهيري كبير مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الإجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في المسرح للحفاظ على سلامة الحضور.

وكانت آخر حفلات الفنان بليغ حمدي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التي

أقيمت في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة المفتوح، وشهد حضور جماهيري كامل العدد.

تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر، خاصة مسارح الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية والجمهورية.

مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.