صابرين آخرهم.. كورونا تستعمر الوسط الفني

لا يكاد يمر يومًا على الوسط الفني دون التعرض لإصابة أحد الممثلين والفنانين بـ"فيروس كورونا المستجد"، حتى يعلن آخر إصابتة بالوباء، والذي وضع الفنانة صابرين على آخر قوائمة للإصابة بالفيروس.

إصابة الفنانة صابرين بفيروس كورونا، جاءت بعد فترة ليست بالبعيدة عن انتشار كورونا بين الفنانين والممثلين أثناء حضور مهرجان الجونة السينمائي.

لن تمر أوقات كبيرة على انتهاء المهرجان حتى أعلنت الاستايلست ريم العدل في4 نوفمبر2020 ، إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأكد سلبية تحليل فيروس كورونا، وتعافيها من الإصابة التي لحقت بها بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، واستمرت لمدة 10 أيام.

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وقالت العدل:" بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

لكن الفنان ويجز كشف عن إصابتة بفيروس كورونا اثناء تواجده في مدينة الجونة، مطالبًا من الأشخاص الذين حالطوه خلال تلك الفترة بضرورة اجراء الخضوع للعزل واجراء التحاليل اللازمة.

وكتب ويجز على خصية الاستوري على "إنستجرام":"يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة

بقالي فترة، احتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، ربنا يعافينا جميعا".

وعبر حسابها على فيس بوك أعلنت الممثلة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، ومخالطيها بعمل تحاليل للاطمئنان.

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وكانت الفنانة صابرين تصدرت محركات البحث العالميةجوجل، بعد أ كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، في الساعات الماضية، مؤكدهأنها شعرت خلال الساعات الماضية بعدما فقد حاستي الشم والتذوق وجريت التحليل ثبتت أصابتى بفيروس كورونا أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا.

وكشفت صابرين عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرتها، وهم زوجها وشقيقها وزوجتة، قائلة:" لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا، الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس".