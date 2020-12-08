فيديو .. نبيل شعيل يسجل أكثر من 140 ألف بأغنيته "بقالي ساعة"

اجتاز الفنان نبيل شعيل، بأغنيته الجديدة "بقالي ساعة"، حاجز الـ 140 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:توما، وتقول كلماتها"قالي ساعة خضني وترني ومش عارف انا ايه صبرني ومتثبت حته تثبيته تثريبا عدى اخد قلبي وهموت م الخضه وكنتفاكرها حكايه بسيطه بقالي

ساعه .. او ساعه ونص وانا واقف .. والناس بتبص".

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إضافة إلى طرح شعيل لأغنية "اللحظة الوداعية"، التي سجلت أكثر من 150 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها"نك ما بعد شفناك

ترى بلياكشي صار ، يشبه ضيقتي وحزني ما اقدر ابد انساك روحي معاك قول شلون عنك لحظة استغني واللحظة الوداعية كانت حيل عادية اضحكلك وانا المجروح والدمعات مخفية".

وأصدر نبيل مؤخراً أغنية"شنو صاير"، خلال شهر أغسطس الماضي وسجلت أكثر من 10 مليون مشاهدة، من كلمات : مصطفى طالب مجباس ألحان وتوزيع : ميثم علاء الدين، ويقول مطلعها"نسيت ايش كنت اسويلك كنت كل ليلة أسهر ليك وانت ماتحس فيني وانا مليت اشرح لك".