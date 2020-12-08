ما هي حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام؟

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أحدث خبر وفاة الفنان السوري القدير دريد لحام ضجة كبيرة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وسط حزن شديد من قبل محبيه وجمهوره العريض.



وأكدت “ديمة” ابنة القدير دريد لحام أنه يتمتع بصحة جيدة وبخير، وأعربت عن استيائها من هذه الأخبار التي تم تداولها. مؤكدة أنها مجرد شائعات مغرضة. وفقاً لصحيفة “النهار”.

من جانب آخر، أثار لحام ضجة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل شارع شيكاغو، وقال في تصريحات صحافية إن أكثر ما جذبه لهذا العمل هو ابتعاده عن الأفكار التقليدية والنمطية.

في حين لفت دريد لحام إلى أن شارع شيكاغو يتميز بعرضه أحداثاً تاريخية وقعت في أربعينات وخمسينيات القرن الماضي. موضحاً أن ذلك يدخل في دائرة الوعي الخاصة به. كما أنه يقدم تاريخاً لشارع صغير من شوارع دمشق والأحداث المرتبطة به بعيدًا عن النمطية التي تقدم على أنها بيئة دمشقية.