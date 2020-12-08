"وعد مش هانغلط تاني".. ريهام سعيد تعترف بالخطأ وتعد الجمهور بهذا الأمر

اعتذرت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير"، على حلقة صيد الحيوانات البرية، بعدما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالسماح بعودة برنامجها للظهور.

وأوضح المجلس، في خطاب أرسل به لقناة النهار اليوم، أنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج؛ وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته، بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، ويشترط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في وقت سابق وقف برنامج "صبايا الخير" الذي يبث على قناة "النهار"، إثر أزمة حلقة صيد الحيوانات، لحين انتهاء التحقيق

مع ريهام سعيد وكذلك الممثل القانوني للقناة، بشأن الحلقة التي عرضت الأسبوع الماضي.

وقالت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، إن "علي قد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير، فرحت أوي إن ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، أنا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لأي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان".

وتابعت "سعيد": "بعتذر إني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة، وأكيد مش محتاجه

أي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق و مفيد ".

ولفتت مقدمة "برنامج صبايا الخير": كنت عايزه الحلقة تسلط الضوء على مهمة الصيد اللي موجودة في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت أقدم الحقيقة، وأزود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات أنا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت إن محدش يزعل مني، لأن أكيد كل إلي اتقال ده مش حقيقه. أنا عايزه أعيش في سلام وكفايه مشاكل".

وطالبت من المتابعين:" نفسي إلي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب، وأد إيه حريصين إن إحنا نقدم أحسن حاجه، أنا أسفه مره تانيه، والمره إلي جايه هحط في الاعتبار إن ساعات الحقيقه ممكن تجرح.. وعد مش هانغلط تاني".