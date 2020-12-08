صابرين واسرتها تحت حصار كورونا

تصدرت الفنانة المصرية صابرين محركات البحث العالميةجوجل، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، مؤكدهأنها شعرت خلال الساعات الماضية بعدما فقد حاستي الشم والتذوق وجريت التحليل ثبتت أصابتى بفيروس كورونا أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا.

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صابرين في أحدث ظهور لها بعد خلع الحجاب

وكشفت صابرين عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرتها، وهم زوجها وشقيقها وزوجتة، قائلة:" لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا، الإصابة بالفيروس كورونا

سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس".

وحذرت صابرين، بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والحفاظ على تعقيم الايدي، للابتعاد عن الإصابة بالفيروس.

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ويعتبر آخر ظهور للفنانة صابرين خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي اقيم يوم الاربعاء الماضي.

الفنانة صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، ونشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك،

وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

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في عام 1999 أسند إلي الفنانة صابرين تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية. وفي عام 2006 قررت العودة للعمل الفني وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرت من بعده بالعمل الفني.