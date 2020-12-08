شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: "كورونا زى دور البرد" وخطورته حالياً فى الإصابة دون ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة صابرين على الخروج والإدلاء بتصريحات تحذر فيها الجمهور من خطر الإصابة بكورونا وذلك بعد إصابتها بالفيروس منذ يومين، حيث أجرت مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، موضحة أن الإصابة بفيروس كورونا له خضة وأنه يشبه دور البرد ولكن خطورته أنه يظهر حالياً بدون أي أعراض وهذا ما حدث معها.

وأشارت صابرين إلى أن ما حدث هو شعور شقيقتها وزوجته بتعب اعتبروه طبيعى لأنه يحدث معهم دائماً مع دخول فصل الشتاء إلا أن الأمور زادت بعد ذلك عن الطبيعى وبعد اجراء المسحة خرجت نتيجتها إيجابية، لتقوم هى وأولادها بإجراء مسحة وتظهر نتيجتها إيجابية أيضاً موضحة أنها عزلت نفسها في المنزل هي وابنها أما شقيقها وزوجها فيعزلان نفسهما في منزلهما.

وشددت صابرين على أن اصابتها بفيروس كورونا ليس له علاقة بحضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى خاصة وأنها حضرت متخذة كل الإجراءات الاحترازية وكانت طوال الوقت تضع الكحول على يديها وعلى كل ما تقف معه خلال المهرجان، لافتة أن الإصابة اكتشفتها بعد حضورها المهرجان بيومين وجاء ذلك من حاسة الشم التي انعدمت وقتها لاسيما وأن الاعراض لم تتواجد أساسا.



صابرين

وأكدت صابرين أنها قلقة على والدتها التي تعيش معها في نفس المنزل ولكنها لم تصاب بالفيروس حتى الآن، ولذلك عزلوا أنفسهم بعيداً عنها مشيرة إلى أن شخص في المنزل عندما يعود من الخارج لا يقترب من والدتها لافتة أن علينا أن نتخذ حزنا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج الا للضرورة القصوى خاصة مع عدم ظهور الاعرض على بعض المصابين.