الحقيقة الكاملة لقصّة حبّ هاندا أرتشيل وكرم بورسين

متابعة بتجــــــــــرد: تناولت المواقع الفنية التركية خبرًا نُسب للصحافي التركي الشاب عاكف يمان، ذكر فيه أنّ بطلي مسلسل “أنت اطرق بابي” كرم بورسين وهاندا أرتشيل، يعيشان قصّة حب.

وأضاف الخبر أنّ الثنائي سيُعلنان عن علاقتهما السرية بعد انتهاء المسلسل، وأنّ قرار إيقاف المسلسل أو استمرار عرضه سيُحدّد بناء على نتيجة نسبة مشاهدة الحلقة المقبلة منه.

وكان المسلسل تعرّض لانتقادات كثيرة، بسبب استمرار عرضه ضمن مسلسلات الشتاء، وهو مسلسل صيفيّ خفيف، ولا يمكن أن ينافس بقوّة المسلسلات التي تُعرض في الموسم الحالي، الذي يُعتبر من أقوى المواسم نظراً لواقعية أعمق القصص الاجتماعية التي تُعرض بعيداً من قصص الحبّ والرومانسية المكرّرة.