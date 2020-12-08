باسم مغنية ينعى والده.. “كتير موجوع يا بيي”

متابعة بتجـــــــــــرد: نعى الممثل اللبناني باسم مغنية والده عدنان عبدالحسين معنية، فجر اليوم، عبر حسابه في “انستغرام”، عبر نشره نعوة للراحل وعلّق قائلاً: ” أنا كتير موجوع يا بيي، كتير صعبة”. وسيصلّى على جثمان والده الراحل ظهر اليوم في بلدته طيردبا الجنوبية قضاء صور. كما أعلن مغنية أنّه بسبب الأوضاع الراهنة وجائحة كورونا، تقبل التعازي عبر الهاتف.

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