شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحتفل بيوم "الحنة" مع صديقاتها بحضور خطيبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رنا سماحة بيوم "الحنة" مع عدد من صديقاتها ومنهم الفنانة ياسيمن نيازى والفنانة شاهيناز، بحضور خطيبها الفنان سامر أبو طالب، وشاركت رنا متابعيها بمجموعة من الفيديوهات لاحتفالها عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستجرام"، وظهرت بها وهى ترتدى مجموعة من الفساتين المختلفة خلال رقصها وغنائها مع صديقاتها وأقاربها، وذلك بعد إعلان خطوبتها شهر أكتوبر الماضى.



رنا سماحة



رنا

وطرحت المطربة رنا سماحة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم.

وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك.

وطرحت المطربة رنا سماحة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم " تتر النهاية " على طريقة الفيديو كليب، من كلمات على عبدالسلام وكريم أحمد وتوزيع حازم السعيد وألحان كريم أحمد، ومن إخراج سامى بساط، وهي ضمن ألبومها الأخير "7 رجالة".

كما طرحت المطربة رنا سماحة، منذ فترة عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة " من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".