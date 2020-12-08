شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممثلات جسدن شخصية جولدا مائير في السينما والتليفزيون منهن أنعام سالوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في مثل هذا اليوم 8 ديسمبرعام 1978 رحلت رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية جولدا مائير عن عمر 80 عاما والتي لقبت بالمرأة الحديدية في إسرائيل ولكن المصريين جعلوا العالم يصفها بالمرأة المنكسرة بعد هزيمة إسرائيل عام 1973 حيث سيطر عليها منذ تلك اللحظة الحسرة والحزن والانكسار، وظهرت تلك السيدة في الدراما المصرية في أكثر من عمل سواء في السينما أوالتليفزيون وكان ظهورها دائما مرتبطا بقوة الشخصية والجبروت والحقد الدفين للمصريين وللرئيس جمال عبد الناصر ثم مرحلة الانكسار والحزن وخيبة الآمال بعد هزيمة اسرائيل في 1973 وجسدت شخصيتها ثلاث فنانات هن : إنعام سالوسة وعايدة عبدالعزيز ولبني محمود .



هؤلاء قدموا جولدا مائير

الفنانة إنعام سالوسة كانت الأقرب شكلا من شخصية جولدا مائيرا في مسلسل "السقوط في بئر سبع"، والذي جسد بطولته سعيد صالح، إسعاد يونس، حنان ترك، عبد الرحمن أبو زهرة، وكان من تأليف سامى غنيم وعبدالرحمن فهمى، وإخراج نور الدمرداش، ودارت أحداث هذا المسلسل حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، حول تجنيد مصري وزوجته للتجسس لصالح إسرائيل، القصة نقلاً عن رواية "إبراهيم وانشراح" للكاتب الصحفي عبد الرحمن فهمي.



الفنانة لبني محمود في حرب الجواسيس

وفي السينما قدمتها الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز بقوة شخصيتها ومجابهتها للرجال وصمودها الدائم حتي بعد الهزيمة وذلك كان في فيلم "حائط البطولات" للمخرج محمد راضي والكاتب مصطفى بدر ، وبطولة كل من محمود ياسين و فاروق الفيشاوي وخالد النبوي وحنان ترك وأحمد بدير ، ودارت أحداث الفيلم عن مرحلة الاستنزاف مرورًا إلى العبور بالتركيز على دور قوات الدفاع الجوي، وذلك من خلال علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضابط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، وإسقاط الطائرة الإسرائيلية كوزرا، التى كانت تمثل آنذاك قمة تكنولوجيا الإستطلاع.



عايدة عبد العزيز في حائط البطولات

وفي مسلسل " حرب الجواسيس " قدمت الفنانة لبني محمود شخصية جولدا مائير ببراعة وساعدها الماكياج في الوصول لشكل قريب جدا من الشخصية الحقيقية ، والمسلسل قامت ببطولته منة شلبي وشاركها البطولة شريف سلامة وهشام سليم وباسم ياخور وفادية عبدالغني وأحمد فؤاد سليم ، والمسلسل تم انتاجه عام 2009 وهو مقتبس عن قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية تناولها أديب الجاسوسية الراحل صالح مرسي في إحدى روائعه الروائية والتي حملت اسم سامية فهمي، والذي هو اسم بطلة القصة .