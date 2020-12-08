شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحيى ذكرى ميلاد والدها بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة حنان مطاوع ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل كرم مطاوع، لافتة إلى أن ذكرى وفاته أيضا بعد أيام، ونشرت صورة تجمعها به فى طفولتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "عيد ميلاد بابا حبيبى النهاردة. وذكرى وفاته بعد بكرة.. الله يرحمك يا حبيبى.. فى الجنة ونعيمها إن شاء الله".



حنان مطاوع

وتبدأ الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها بمسلسل "ورد" يوم 19 ديسمبر من الشهر الجارى، والذى يعد ثانى بطولاتها الدرامية، بعد أن قدمت مسلسل "بت القبائل" للمخرج حسنى صالح.



حنان مطاوع ووالدها الراحل في طفولتها

وتعقد حنان مطاوع جلسات عمل مكثفة حالياً مع المخرج شادى أبو شادى للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير، حيث أبرمت الشركة المنتجة التعاقد مع كل من محمد لطفى، أحمد صيام، تيام قمر، نضال الشافعى، عايدة رياض، وتجرى الشركة ابرام باقى التعاقدات حالياً ليصبح المسلسل جاهزاً بكافة تفاصيله.

وأوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

وعرض مؤخراً آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.